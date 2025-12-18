https://ria.ru/20251218/terakt-2062819643.html
Силовики предотвратили теракт в Волгодонске
Силовики предотвратили теракт в Волгодонске - РИА Новости, 18.12.2025
Силовики предотвратили теракт в Волгодонске
В Волгодонске предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в людном месте, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 18.12.2025
Силовики предотвратили теракт в Волгодонске
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Волгодонске предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в людном месте, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел <...> в Волгодонске
Ростовской области предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей", — говорится в заявлении.
По полученным данным, в 12:30 мск патрульный наряд полиции задержал в районе парка "Юность" россиянку 2009 года рождения, обучающуюся в одном из областных колледжей.
"Направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре были обнаружены признаки <...> самодельного взрывного устройства", — рассказали в ведомстве.
На место прибыли взрывотехники. Разминирование показало, что студентка несла с собой СВУ мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени, уточнили в ФСБ
.
По словам самой задержанной, она взяла рюкзак в тайнике у СНТ "Ветеран" на окраине Волгодонска и должна была к 13:00 принести его ко входу городской администрации для передачи некоему чиновнику.
Злоумышленница также утверждает, что около месяца назад стала жертвой интернет-мошенников.
"В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", — отметили в спецслужбе.
Силовики продолжают проводить необходимые оперативно-разыскные мероприятия.