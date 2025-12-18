Силовики предотвратили теракт в Волгодонске

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Волгодонске предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в людном месте, сообщила ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел <...> в Волгодонске Ростовской области предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей", — говорится в заявлении.

По полученным данным, в 12:30 мск патрульный наряд полиции задержал в районе парка "Юность" россиянку 2009 года рождения, обучающуюся в одном из областных колледжей.

"Направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре были обнаружены признаки <...> самодельного взрывного устройства", — рассказали в ведомстве.

На место прибыли взрывотехники. Разминирование показало, что студентка несла с собой СВУ мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени, уточнили в ФСБ

По словам самой задержанной, она взяла рюкзак в тайнике у СНТ "Ветеран" на окраине Волгодонска и должна была к 13:00 принести его ко входу городской администрации для передачи некоему чиновнику.

Злоумышленница также утверждает, что около месяца назад стала жертвой интернет-мошенников.

"В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", — отметили в спецслужбе.