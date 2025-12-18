Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 18.12.2025
При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека
При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека - РИА Новости, 18.12.2025
При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека
Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, еще один человек погиб в Батайске, девять человек... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, еще один человек погиб в Батайске, девять человек пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения", — написал он.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
Вчера, 23:32
Пожар на судне потушили на площади 20 квадратных метров.
Кроме того, один человек погиб и семеро получили ранения при атаке ВСУ в Батайске, трех из них госпитализировали, однако одного пострадавшего врачи спасти не смогли, уточнил Слюсарь.
Ранее губернатор сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону поврежден строящийся многоэтажный дом, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, пострадали четыре человека.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
06:34
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что повреждения в результате атаки БПЛА получил танкер, есть погибшие и пострадавшие. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
05:01
 
