При атаке ВСУ на танкер в ростовском порту погибли два человека

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, еще один человек погиб в Батайске, девять человек пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения", — написал он.
Пожар на судне потушили на площади 20 квадратных метров.
Ранее губернатор сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону поврежден строящийся многоэтажный дом, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, пострадали четыре человека.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что повреждения в результате атаки БПЛА получил танкер, есть погибшие и пострадавшие. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.