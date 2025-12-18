https://ria.ru/20251218/tailand-2063054257.html
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 18.12.2025
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
Порядка 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на границе Камбоджи и Таиланда из-за продолжающегося конфликта, сообщило Управление верховного... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:53:00+03:00
2025-12-18T20:53:00+03:00
2025-12-18T20:53:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061395806_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6f8a6816746d915660afdb723d94ce7f.jpg
https://ria.ru/20251218/kitay-2062978175.html
https://ria.ru/20251216/tailand-2062363449.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061395806_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_54268c6c2df11aa7e93d60d9b4437aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
ООН: 750 тысяч человек покинули дома из-за конфликта Камбоджи и Таиланда
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на границе Камбоджи и Таиланда из-за продолжающегося конфликта, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"В результате конфликта около 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах", - говорится в пресс-релизе управления.
Верховный комиссар ООН
по правам человека Фолькер Тюрк, слова которого приводятся в релизе, заявил, что расширение боевых действий между Таиландом
и Камбоджей
, а также применение авиаударов и тяжелого вооружения в населенных пунктах и вокруг них "вызывают серьезные опасения по поводу защиты гражданского населения", призвав к немедленному прекращению боевых действий.
Согласно ООН, Камбоджа сообщила о 18 погибших после 7 декабря. Пресс-секретарь министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири в четверг сообщил, что Таиланд за 11 дней боевых действий на границе в ходе возобновившегося 7 декабря вооруженного пограничного конфликта с Камбоджей потерял убитыми 21 военнослужащего.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.