ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 18.12.2025
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи
Порядка 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на границе Камбоджи и Таиланда из-за продолжающегося конфликта, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека
ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи

ООН: 750 тысяч человек покинули дома из-за конфликта Камбоджи и Таиланда

© AP Photo / Wason WanichakornПоследствия артиллерийского обстрела
Последствия артиллерийского обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Последствия артиллерийского обстрела. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на границе Камбоджи и Таиланда из-за продолжающегося конфликта, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"В результате конфликта около 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах", - говорится в пресс-релизе управления.
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР
Вчера, 16:51
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, слова которого приводятся в релизе, заявил, что расширение боевых действий между Таиландом и Камбоджей, а также применение авиаударов и тяжелого вооружения в населенных пунктах и вокруг них "вызывают серьезные опасения по поводу защиты гражданского населения", призвав к немедленному прекращению боевых действий.
Согласно ООН, Камбоджа сообщила о 18 погибших после 7 декабря. Пресс-секретарь министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири в четверг сообщил, что Таиланд за 11 дней боевых действий на границе в ходе возобновившегося 7 декабря вооруженного пограничного конфликта с Камбоджей потерял убитыми 21 военнослужащего.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
Пляж Хуахин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
16 декабря, 13:17
 
