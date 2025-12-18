ООН рассказала о количестве беженцев из-за конфликта Таиланда и Камбоджи

"В результате конфликта около 750 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах", - говорится в пресс-релизе управления.

Согласно ООН, Камбоджа сообщила о 18 погибших после 7 декабря. Пресс-секретарь министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасан Конгсири в четверг сообщил, что Таиланд за 11 дней боевых действий на границе в ходе возобновившегося 7 декабря вооруженного пограничного конфликта с Камбоджей потерял убитыми 21 военнослужащего.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.