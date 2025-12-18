Акцизы на табак проиндексируют в России с 1 января

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Акцизы на табачную продукцию в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года, в том числе это затронет трубочный, курительный и жевательный табак, рассказал РИА Новости глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group, замглавы комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов.

"Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы, которые президент уже подписал, - это ожидаемая ежегодная индексация. Если говорить предметно о табачных изделиях: например, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году; по сигарам - 351 и 365 рублей за штуку", - отметил Федотов.

"По сигаретам и папиросам применяется формула, но минимальный порог также повышается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году", - добавил он.

Российский бюджет в 2026–2028 годах получит поступлений от табачной и никотиновой индустрии на уровне около 3,4 триллиона рублей, что является "существенной долей доходов", сказал Федотов.