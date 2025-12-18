Рейтинг@Mail.ru
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР - РИА Новости, 18.12.2025
11:18 18.12.2025
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР

СВР: на Западе не исключают расправы над Зеленским из-за дела Миндича

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. На Западе считают, что "дело Миндича" приведет к сведению счетов в элитах, отвечать придется и Владимиру Зеленскому, при этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны сограждан, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"На Западе укрепляются во мнении, что в случае окончания конфликта "дело Миндича - Зеленского" неизбежно приведет к жесткому сведению счетов в украинских элитах. Отвечать за содеянное придется и самому Зеленскому. При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
