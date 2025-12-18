https://ria.ru/20251218/svr-2062859548.html
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР - РИА Новости, 18.12.2025
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
На Западе считают, что "дело Миндича" приведет к сведению счетов в элитах, отвечать придется и Владимиру Зеленскому, при этом западные дипломаты не исключают... РИА Новости, 18.12.2025
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
СВР: на Западе не исключают расправы над Зеленским из-за дела Миндича