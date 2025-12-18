МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине вызвал резкое падение морального духа боевиков ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа <...> на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что рост числа дезертиров вынудил офис украинского генпрокурора закрыть публичный доступ к статистике по вновь открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.
Западные дипломаты также обратили внимание на быстрое падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который известен тесными контактами с окружением главы киевского режима.
"Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", — указали в СВР.
По данным службы, параллельно с этим растет усталость украинцев от продолжающегося конфликта. Многие жители, столкнувшись со смертью и травмами родственников и друзей, стали понимать: киевские власти используют войну для безудержного воровства финпомощи зарубежных стран.
"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев и их число постоянно растет", — подчеркнули в ведомстве.
На Западе считают, что после урегулирования кризиса представители украинской элиты начнут жестко сводить счета из-за "дела Миндича — Зеленского" и отвечать за это придется главе киевского режима.
"При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан", — добавили в СВР.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
