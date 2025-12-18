МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине вызвал резкое падение морального духа боевиков ВСУ, Коррупционный скандал на Украине вызвал резкое падение морального духа боевиков ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа <...> на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что рост числа дезертиров вынудил офис украинского генпрокурора закрыть публичный доступ к статистике по вновь открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.

Западные дипломаты также обратили внимание на быстрое падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского , который известен тесными контактами с окружением главы киевского режима.

"Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", — указали в СВР.

По данным службы, параллельно с этим растет усталость украинцев от продолжающегося конфликта. Многие жители, столкнувшись со смертью и травмами родственников и друзей, стали понимать: киевские власти используют войну для безудержного воровства финпомощи зарубежных стран.

"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев и их число постоянно растет", — подчеркнули в ведомстве.

На Западе считают, что после урегулирования кризиса представители украинской элиты начнут жестко сводить счета из-за "дела Миндича — Зеленского" и отвечать за это придется главе киевского режима.

"При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан", — добавили в СВР.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании " Десятого ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании " Энергоатом ", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.