11:06 18.12.2025 (обновлено: 11:19 18.12.2025)
Авторитет главкома ВСУ Сырского стремительно падает, заявила СВР
Авторитет главкома ВСУ Сырского стремительно падает, заявила СВР
Авторитет Александра Сырского стремительно падает, среди офицеров бытует мнение, что поражения на фронте могут принести пользу, приведя к отставке... РИА Новости, 18.12.2025
2025
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
СВР: офицеры ВСУ считают, что поражения на фронта приведут к отставке Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Авторитет Александра Сырского стремительно падает, среди офицеров бытует мнение, что поражения на фронте могут принести пользу, приведя к отставке главнокомандующего, сообщило пресс-бюро СВР России.
"В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского. Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома", - говорится в сообщении СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
