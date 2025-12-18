https://ria.ru/20251218/svr-2062854759.html
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта
На Западе отмечает резкое усиление усталости населения Украины от затяжного военного конфликта, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 18.12.2025
