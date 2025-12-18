Рейтинг@Mail.ru
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта
11:02 18.12.2025 (обновлено: 11:14 18.12.2025)
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта - РИА Новости, 18.12.2025
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта
На Западе отмечает резкое усиление усталости населения Украины от затяжного военного конфликта, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 18.12.2025
СВР: Запад отмечает усталость украинцев от затяжного конфликта

СВР: на Западе отмечают усталость населения Украины от затяжного конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На Западе отмечает резкое усиление усталости населения Украины от затяжного военного конфликта, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют... одновременно отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Как указали в СВР, многие жители Украины столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей. Они начинают осознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи.
"В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет", - добавили в СВР.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
