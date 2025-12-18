Тюменским участникам СВО будут давать строевую древесину без очереди

Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени. Архивное фото

Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. Участникам специальной военной операции и их семьям в Тюменской области предоставили право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья, ранее этой льготой могли воспользоваться только удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за участие в спецоперации, сообщил губернатор Александр Моор.

"Расширили список получателей льгот для участников специальной военной операции и их семей. Речь идет о праве на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья. Ранее эта мера действовала для земляков, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за участие в СВО. Практика показала: такая помощь нужна более широкому кругу бойцов, особенно в сельской местности", - сообщил Моор в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что были учтены обращения участников специальной военной операции и их близких. Благодаря внесенным в региональный закон изменениям, право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья теперь есть у всех участников специальной военной операции.