Тюменским участникам СВО будут давать строевую древесину без очереди

Участникам специальной военной операции и их семьям в Тюменской области предоставили право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта... РИА Новости, 18.12.2025
ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости
. Участникам специальной военной операции и их семьям в Тюменской области предоставили право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья, ранее этой льготой могли воспользоваться только удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за участие в спецоперации, сообщил
губернатор Александр Моор.
"Расширили список получателей льгот для участников специальной военной операции и их семей. Речь идет о праве на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья. Ранее эта мера действовала для земляков, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами за участие в СВО. Практика показала: такая помощь нужна более широкому кругу бойцов, особенно в сельской местности", - сообщил Моор в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что были учтены обращения участников специальной военной операции и их близких. Благодаря внесенным в региональный закон изменениям, право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья теперь есть у всех участников специальной военной операции.
На сегодня в регионе действует 27 мер поддержки для участников специальной военной операции и 40 – для их семей.