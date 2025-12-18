Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили скопление украинских боевиков
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 18.12.2025
В Харьковской области уничтожили скопление украинских боевиков
Скопление украинских военнослужащих, собранных, под данным разведки, для контратак в районе населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области,...
В Харьковской области уничтожили скопление украинских боевиков

"Солнцепек" группировки "Север" уничтожил скопление ВСУ в Харьковской области

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 дек - РИА Новости. Скопление украинских военнослужащих, собранных, под данным разведки, для контратак в районе населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области, уничтожили при помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", сообщил РИА Новости командир взвода 6-го полка РХБЗ защиты группировки войск "Север" с позывным "Оскол".
"Удары наносили по координатам, выявленным расчетами разведывательного БПЛА "Орлан-30". Выехали на огневую позицию, сориентировали боевую машину и нанесли удар. С одной огневой позиции уничтожил сразу три опорных пункта в Харьковской области, в районе населенного пункта Волчанские Хутора", - рассказал командир взвода.
Он уточнил, что, по докладам разведчиков, все три опорных пункта противника, где ВСУ копили силы для контратак в Харьковской области, были уничтожены.
"На каждом опорнике примерно находилось до взвода украинских боевиков", - уточнил "Оскол".
Кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
