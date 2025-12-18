ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 дек - РИА Новости. Скопление украинских военнослужащих, собранных, под данным разведки, для контратак в районе населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области, уничтожили при помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", сообщил РИА Новости командир взвода 6-го полка РХБЗ защиты группировки войск "Север" с позывным "Оскол".

"Удары наносили по координатам, выявленным расчетами разведывательного БПЛА "Орлан-30". Выехали на огневую позицию, сориентировали боевую машину и нанесли удар. С одной огневой позиции уничтожил сразу три опорных пункта в Харьковской области, в районе населенного пункта Волчанские Хутора", - рассказал командир взвода.

Он уточнил, что, по докладам разведчиков, все три опорных пункта противника, где ВСУ копили силы для контратак в Харьковской области, были уничтожены.

"На каждом опорнике примерно находилось до взвода украинских боевиков", - уточнил "Оскол".