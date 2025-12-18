https://ria.ru/20251218/svo-2063050614.html
В Харьковской области уничтожили скопление украинских боевиков
В Харьковской области уничтожили скопление украинских боевиков
2025-12-18T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 дек - РИА Новости. Скопление украинских военнослужащих, собранных, под данным разведки, для контратак в районе населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области, уничтожили при помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", сообщил РИА Новости командир взвода 6-го полка РХБЗ защиты группировки войск "Север" с позывным "Оскол".
"Удары наносили по координатам, выявленным расчетами разведывательного БПЛА "Орлан-30". Выехали на огневую позицию, сориентировали боевую машину и нанесли удар. С одной огневой позиции уничтожил сразу три опорных пункта в Харьковской области, в районе населенного пункта Волчанские Хутора", - рассказал командир взвода.
Он уточнил, что, по докладам разведчиков, все три опорных пункта противника, где ВСУ копили силы для контратак в Харьковской области, были уничтожены.
"На каждом опорнике примерно находилось до взвода украинских боевиков", - уточнил "Оскол".
Кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.