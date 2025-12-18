Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 200 жителей Нижегородской области впервые получат региональную награду – медаль "За поддержку СВО", заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Депутаты регионального парламента на заседание в четверг приняли постановление "О награждении медалью "За поддержку специальной военной операции". Награды удостоены нижегородцы, проявившие активную гражданскую позицию и внесшие значительный вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям, увековечение памяти погибших, а также социально-экономическое развитие территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Решение о награждении принято, и это очень важный, народный список. В нем 216 человек - не только руководители, но в первую очередь простые люди: рабочие, пенсионеры, волонтеры. Те, кто в своем районе по зову сердца, без каких-либо указаний, ежедневно помогает нашим бойцам и их семьям. Мы видим эту огромную работу и считаем своим долгом отметить земляков. И эта практика будет продолжена", – сказал Люлин.

Он отметил, что посмертно медали удостоен и депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который с самого начала специальной военной операции одним из первых отправился в Донбасс и повез помощь бойцам. Он бывал у самой линии боевого соприкосновения, собственным примером всегда показывал, каким должен быть настоящий патриот.