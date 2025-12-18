Рейтинг@Mail.ru
Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО
Нижегородская область
Нижегородская область
 
19:57 18.12.2025
Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО
Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО - РИА Новости, 18.12.2025
Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО
Более 200 жителей Нижегородской области впервые получат региональную награду – медаль "За поддержку СВО", заявил председатель законодательного собрания региона... РИА Новости, 18.12.2025
Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО

Более 200 нижегородцев впервые получат медаль «За поддержку СВО»

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 200 жителей Нижегородской области впервые получат региональную награду – медаль "За поддержку СВО", заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседание в четверг приняли постановление "О награждении медалью "За поддержку специальной военной операции". Награды удостоены нижегородцы, проявившие активную гражданскую позицию и внесшие значительный вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям, увековечение памяти погибших, а также социально-экономическое развитие территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Батарея в квартире - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья
16 декабря, 16:39
"Решение о награждении принято, и это очень важный, народный список. В нем 216 человек - не только руководители, но в первую очередь простые люди: рабочие, пенсионеры, волонтеры. Те, кто в своем районе по зову сердца, без каких-либо указаний, ежедневно помогает нашим бойцам и их семьям. Мы видим эту огромную работу и считаем своим долгом отметить земляков. И эта практика будет продолжена", – сказал Люлин.
Он отметил, что посмертно медали удостоен и депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который с самого начала специальной военной операции одним из первых отправился в Донбасс и повез помощь бойцам. Он бывал у самой линии боевого соприкосновения, собственным примером всегда показывал, каким должен быть настоящий патриот.
Медаль "За поддержку СВО" была учреждена для поощрения жителей Нижегородской области, которые активно помогают военнослужащим и участвуют в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях. Ежегодно могут быть представлены к награждению до 500 волонтеров, организаторов гуманитарных акций и всех, кто вносит свой вклад в это общее дело. Наградой можно отмечать граждан в том числе посмертно.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным
16 декабря, 15:05
 
Нижегородская областьНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
