Более 200 жителей Нижегородской области наградят за помощь СВО
2025-12-18T19:57:00+03:00
нижегородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Более 200 жителей Нижегородской области впервые получат региональную награду – медаль "За поддержку СВО", заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседание в четверг приняли постановление "О награждении медалью "За поддержку специальной военной операции". Награды удостоены нижегородцы, проявившие активную гражданскую позицию и внесшие значительный вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям, увековечение памяти погибших, а также социально-экономическое развитие территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Решение о награждении принято, и это очень важный, народный список. В нем 216 человек - не только руководители, но в первую очередь простые люди: рабочие, пенсионеры, волонтеры. Те, кто в своем районе по зову сердца, без каких-либо указаний, ежедневно помогает нашим бойцам и их семьям. Мы видим эту огромную работу и считаем своим долгом отметить земляков. И эта практика будет продолжена", – сказал Люлин.
Он отметил, что посмертно медали удостоен и депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который с самого начала специальной военной операции одним из первых отправился в Донбасс и повез помощь бойцам. Он бывал у самой линии боевого соприкосновения, собственным примером всегда показывал, каким должен быть настоящий патриот.
Медаль "За поддержку СВО" была учреждена для поощрения жителей Нижегородской области, которые активно помогают военнослужащим и участвуют в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях. Ежегодно могут быть представлены к награждению до 500 волонтеров, организаторов гуманитарных акций и всех, кто вносит свой вклад в это общее дело. Наградой можно отмечать граждан в том числе посмертно.