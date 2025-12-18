Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.