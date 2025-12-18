Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 18.12.2025
Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Группировка войск "Центр", преодолевая упорное сопротивление противника, освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск", - сказал Герасимов.
Он отметил также, что проведена операция по окружению группировки ВСУ в районе красноармейско-димитровской агломерации.
"При освобождении Красноармейска штурмовые группы проникали в жилые кварталы глубоко в обороне противника, рассекая и блокируя его формирования в опорных пунктах. На завершающем этапе освобождения города за сутки брались под контроль более 900 зданий одновременно в нескольких районах", - сказал Герасимов.
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости
15 декабря, 22:09
 
