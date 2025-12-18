https://ria.ru/20251218/svo-2062986380.html
Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год
Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год - РИА Новости, 18.12.2025
Группировка "Центр" освободила 81 населенный пункт за 2025 год
Группировка войск "Центр" освободила в этом году 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
дзержинск (донецкая область)
красноармейск
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дзержинск (донецкая область)
красноармейск
Новости
ru-RU
безопасность, дзержинск (донецкая область), красноармейск, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дзержинск (Донецкая область), Красноармейск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
