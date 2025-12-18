Герасимов рассказал об увеличении состава сухопутных войск

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевой состав российских Сухопутных войск в 2025 году увеличен за счёт двух общевойсковых дивизий, артиллерийской бригады и двух зенитных бригад, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.