https://ria.ru/20251218/svo-2062986289.html
Герасимов рассказал об увеличении состава сухопутных войск
Герасимов рассказал об увеличении состава сухопутных войск - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал об увеличении состава сухопутных войск
Боевой состав российских Сухопутных войск в 2025 году увеличен за счёт двух общевойсковых дивизий, артиллерийской бригады и двух зенитных бригад, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:10:00+03:00
2025-12-18T17:10:00+03:00
2025-12-18T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_0:82:3048:1797_1920x0_80_0_0_33371e220fd7e54eb8a33b13f03b2e9e.jpg
https://ria.ru/20251218/liman-2062983920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_46f3f7449c92af6132bd34a58e84afd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов рассказал об увеличении состава сухопутных войск
Генштаб РФ: состав войск пополнили 2 дивизии, артиллерийская и зенитные бригады