https://ria.ru/20251218/svo-2062985367.html
ВС России освободили более половины Константиновки
ВС России освободили более половины Константиновки - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России освободили более половины Константиновки
Российская армия освободила более половины Константиновки, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:08:00+03:00
2025-12-18T17:08:00+03:00
2025-12-18T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52f61a844d1fba72cc38a9b60c9692c5.jpg
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce6f6588690c4082199fbc320fdc7672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили более половины Константиновки
Герасимов заявил об освобождении более половины Константиновки