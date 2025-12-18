В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО

"Целесообразно собирать новогодние наборы и подарки для бойцов на фронте... Это тоже уже у вас дает сопричастность, потому что мы тут празднуем Новый год, а там ребята в мороз защищают наши интересы. Это дает чувство сопричастности. И ты понимаешь, что ты тоже как-то в этом смог свою лепту внести в общую победу", - сказал Новиков.