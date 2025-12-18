https://ria.ru/20251218/svo-2062944191.html
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО
2025-12-18T15:28:00+03:00
2025-12-18T15:28:00+03:00
2025-12-18T15:28:00+03:00
Новиков: сбор подарков для бойцов СВО дает ощущение сопричастности
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сбор новогодних наборов и подарков для бойцов СВО дает гражданам ощущение сопричастности в приближении победы, заявил начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности.
В Москве с 17 по 19 декабря на площадке Национального центра "Россия" проходит Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности.
"Целесообразно собирать новогодние наборы и подарки для бойцов на фронте... Это тоже уже у вас дает сопричастность, потому что мы тут празднуем Новый год, а там ребята в мороз защищают наши интересы. Это дает чувство сопричастности. И ты понимаешь, что ты тоже как-то в этом смог свою лепту внести в общую победу", - сказал Новиков.
Он также подчеркнул важность вовлечения студентов и преподавателей в сбор таких подарков для военнослужащих.