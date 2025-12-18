Рейтинг@Mail.ru
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО
Надежные люди
 
15:28 18.12.2025
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО
Сбор новогодних наборов и подарков для бойцов СВО дает гражданам ощущение сопричастности в приближении победы, заявил начальник управления Администрации... РИА Новости, 18.12.2025
2025
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сбор новогодних наборов и подарков для бойцов СВО дает гражданам ощущение сопричастности в приближении победы, заявил начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности.
В Москве с 17 по 19 декабря на площадке Национального центра "Россия" проходит Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности.
"Целесообразно собирать новогодние наборы и подарки для бойцов на фронте... Это тоже уже у вас дает сопричастность, потому что мы тут празднуем Новый год, а там ребята в мороз защищают наши интересы. Это дает чувство сопричастности. И ты понимаешь, что ты тоже как-то в этом смог свою лепту внести в общую победу", - сказал Новиков.
Он также подчеркнул важность вовлечения студентов и преподавателей в сбор таких подарков для военнослужащих.
Якутия в 2025 году доставила в зону СВО более 300 тонн гуманитарного груза
Заголовок открываемого материала