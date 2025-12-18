Липецкие власти запустили комплексное обслуживание для участников СВО

ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. В многофункциональных центрах Липецкой области начали принимать единые заявления на весь спектр мер поддержки для участников СВО и членов их семей, новая система призвана сделать получение льгот и услуг максимально простым и быстрым, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

По его словам, основным нововведением стало внедрение механизма "единого заявления". Теперь заявитель может в рамках одного визита в МФЦ подать комплексный запрос сразу на целый ряд мер поддержки — от материальных выплат до услуг в сфере соцобеспечения, ЖКХ и других.

Артамонов отметил, что специалисты МФЦ не только проводят детальную консультацию по полному перечню доступных льгот, но и оказывают помощь в заполнении документов, в том числе при работе с порталом "Госуслуги". На сегодняшний день в рамках комплексного запроса доступно к оформлению 30 услуг.