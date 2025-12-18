Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 18.12.2025 (обновлено: 13:10 18.12.2025)
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 195 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 18.12.2025
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 195 боевиков в зоне действия войск "Юг"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 195 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное, Кирово, Миньковка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
