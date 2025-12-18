Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне группировки "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 18.12.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии в Херсонской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:08:00+03:00
2025-12-18T13:12:00+03:00
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне группировки "Днепр" за сутки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США и два склада материальных средств.
