23:17 18.12.2025 (обновлено: 00:17 19.12.2025)
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
Суд обратил в доход РФ имущество бывшего главы Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
происшествия
предгорный район
москва
ставропольский край
2025
РИА Новости
происшествия, предгорный район, москва, ставропольский край
Происшествия, Предгорный район, Москва, Ставропольский край
Суд конфисковал имущество экс-главы района на Ставрополье на 2,9 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд обратил в доход РФ имущество бывшего главы Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Установлено, что с марта 2008 года по май 2013 года чиновник перевел 56 гектаров муниципальных земель сельскохозяйственного назначения под застройку и предоставил их в собственность доверенным лицам. В 2020 году собственники земли по указанию чиновника разделили ее на 518 участков и частично распродали.
В ноябре текущего года прокуратура потребовала обратить в пользу государства коррупционный доход экс-главы Предгорного района Ставропольского края. Согласно картотеке Хамовнического районного суда Москвы, подсудимым является Николай Гюльбяков.
Гюльбяков был главой администрации Предгорного района Ставропольского края с 2012 года. В 2016 году Ессентукский городской суд приговорил Гульбякова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 1,5 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве.
ПроисшествияПредгорный районМоскваСтавропольский край
 
 
