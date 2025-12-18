https://ria.ru/20251218/sud-2063069445.html
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
Суд обратил в доход РФ имущество бывшего главы Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд обратил в доход РФ имущество бывшего главы Предгорного района Ставрополья на сумму 2,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Установлено, что с марта 2008 года по май 2013 года чиновник перевел 56 гектаров муниципальных земель сельскохозяйственного назначения под застройку и предоставил их в собственность доверенным лицам. В 2020 году собственники земли по указанию чиновника разделили ее на 518 участков и частично распродали.
На полученные средства чиновник приобрел недвижимость общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и организовал бизнес по ее сдаче в аренду. Чтобы скрыть свое владение имуществом, он оформил его на своих жену, детей и других доверенных людей. Уточняется, что доходы экс-главы района не были указаны в его официальных декларациях.
"В связи с этим прокуратура направила в Хамовнический районный суд города Москвы
иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям, на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Судебный акт в части взыскания имущества в доход государства обращен к немедленному исполнению", – сообщили в прокуратуре.
В ноябре текущего года прокуратура потребовала обратить в пользу государства коррупционный доход экс-главы Предгорного района Ставропольского края
. Согласно картотеке Хамовнического районного суда Москвы, подсудимым является Николай Гюльбяков.
Гюльбяков был главой администрации Предгорного района Ставропольского края с 2012 года. В 2016 году Ессентукский городской суд приговорил Гульбякова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 1,5 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве.