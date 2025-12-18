Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске оставили под стражей - РИА Новости, 18.12.2025
20:01 18.12.2025
Обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске оставили под стражей
Северный флотский суд продлил меру пресечения бывшему студенту, напавшему на педагогов техникума в Архангельске, до 8 июня 2026 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, архангельск
Обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске оставили под стражей

МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Северный флотский суд продлил меру пресечения бывшему студенту, напавшему на педагогов техникума в Архангельске, до 8 июня 2026 года, сообщили РИА Новости в суде.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корюкова А. В. оставлена без изменения, а срок его содержания под стражей продлен на шесть месяцев, то есть по 8 июня 2026 года включительно", - сообщили в суде.
Также собеседник агентства отметил, что ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей оставлено без удовлетворения.
Слушания по делу начнутся 23 декабря в суде Архангельска.
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье
