Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 30 декабря по существу рассмотрит иск департамента городского имущества (ДГИ) об изъятии гаража у комика Тимура Батрутдинова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, речь в иске идёт об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают более 30 человек.