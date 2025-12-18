https://ria.ru/20251218/sud-2062987194.html
Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова
Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова - РИА Новости, 18.12.2025
Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова
Бабушкинский суд Москвы 30 декабря по существу рассмотрит иск департамента городского имущества (ДГИ) об изъятии гаража у комика Тимура Батрутдинова
2025-12-18T17:13:00+03:00
2025-12-18T17:13:00+03:00
2025-12-18T17:13:00+03:00
москва
тимур батрутдинов
происшествия
https://ria.ru/20251214/sud-2061915759.html
москва
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885537412_0:184:2048:1720_1920x0_80_0_0_9812db9ff54fa1f3d7b4fcc9ce43f1a3.jpg
Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 30 декабря по существу рассмотрит иск департамента городского имущества (ДГИ) об изъятии гаража у комика Тимура Батрутдинова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил судебное заседание на 30 декабря", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали в Бабушкинском суде Москвы
, в иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан Батрутдинов, столичный ДГИ просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, речь в иске идёт об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают более 30 человек.