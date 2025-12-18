Рейтинг@Mail.ru
17:13 18.12.2025
Суд рассмотрит иск об изъятии гаража у комика Батрутдинова
москва, тимур батрутдинов, происшествия
Москва, Тимур Батрутдинов, Происшествия
© Фото пресс-службы ТНТТимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото пресс-службы ТНТ
Тимур Батрутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 30 декабря по существу рассмотрит иск департамента городского имущества (ДГИ) об изъятии гаража у комика Тимура Батрутдинова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд назначил судебное заседание на 30 декабря", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали в Бабушкинском суде Москвы, в иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан Батрутдинов, столичный ДГИ просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, речь в иске идёт об изъятии нескольких десятков гаражей. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, ответчиками выступают более 30 человек.
МоскваТимур БатрутдиновПроисшествия
 
 
