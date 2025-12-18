Рейтинг@Mail.ru
16:47 18.12.2025 (обновлено: 18:50 18.12.2025)
Мотоциклист, задавивший актрису Земляникину, получил срок
происшествия
москва
россия
александр стриженов
екатерина стриженова
любовь стриженова (народная артистка рф)
мгпу
москва
россия
происшествия, москва, россия, александр стриженов, екатерина стриженова, любовь стриженова (народная артистка рф), мгпу
Происшествия, Москва, Россия, Александр Стриженов, Екатерина Стриженова, Любовь Стриженова (народная артистка РФ), МГПУ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии мотоциклиста, который насмерть сбил актрису Елену Земляникину - старшую сестру актера и продюсера Александра Стриженова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Генералова Сергея Александровича виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.
Авария произошла в мае. По данным СМИ, мотоциклист, ехавший на большой скорости, сбил актрису, которая переходила проспект Вернадского на красный сигнал светофора. Как писала в своем Telegram-канале Екатерина Стриженова, она спешила к студентам. Актриса преподавала в МГПУ.
Земляникина была дочерью Любови Стриженовой и актера Владимира Земляникина. Она приходилась Александру Стриженову единоутробной сестрой.
Последствия ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Свердловской области. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр СтриженовЕкатерина СтриженоваЛюбовь Стриженова (народная артистка РФ)МГПУ
 
 
