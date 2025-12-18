Мотоциклист, задавивший актрису Земляникину, получил срок

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии мотоциклиста, который насмерть сбил актрису Елену Земляникину - старшую сестру актера и продюсера Александра Стриженова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Генералова Сергея Александровича виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.
Авария произошла в мае. По данным СМИ, мотоциклист, ехавший на большой скорости, сбил актрису, которая переходила проспект Вернадского на красный сигнал светофора. Как писала в своем Telegram-канале Екатерина Стриженова, она спешила к студентам. Актриса преподавала в МГПУ.
Земляникина была дочерью Любови Стриженовой и актера Владимира Земляникина. Она приходилась Александру Стриженову единоутробной сестрой.
