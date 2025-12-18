Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области
16:47 18.12.2025
Суд продлил арест экс-замгубернатора Челябинской области
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 2... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
челябинская область
россия
челябинск
челябинская область
россия
челябинск
происшествия, челябинская область, россия, челябинск
Происшествия, Челябинская область, Россия, Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
На сайте Аргаяшского районного суда указывается, что первое судебное заседание по делу Уфимцева было назначено на 18 декабря. Уфимцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Сегодня обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 8 июня 2026 года. Следующее заседание состоится 25 декабря", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками незаконно приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящимся в федеральной собственности. Для этого фигуранты подыскали подведомственное управлению культуры администрации Челябинска муниципальное учреждение, не нуждающееся в данном участке. Обманом они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и учреждением, по которому был предоставлен участок площадью пять гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря.
После этого, отмечало следствие, соучастники организовали строительство на участке девяти загородных капитальных домов (коттеджей), которые оформили на физических лиц. Незаконное пользование лесным участком осуществлялось вплоть до 18 мая 2018 года, когда противоправная деятельность фигурантов была пресечена. Таким образом был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на участок были признаны недействительными, он возвращен в собственность государства.
Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор скрылся от следствия за пределы РФ, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. Он был задержан в августе 2025 года при попытке пересечь границу. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на жилое помещение, принадлежащее фигуранту, стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей.
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияЧелябинск
 
 
