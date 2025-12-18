Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Марзаева

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 29 декабря по существу рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, осужденного на 13 лет за взяточничество, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 29 декабря в 11.30", - следует из данных.

Ответчиками по иску выступают Марзаев и ещё шесть человек.

Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на источник, в иске идет речь о конфискации 13 зданий в Северной Осетии. В требованиях истца также указан комплекс зданий в Верхнем Фиагдоне, квартира во Владикавказе и дом в Кисловодске . Кроме того, просят изъять дачу в Кармаскалинском районе в Башкирии, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса.

В конце ноября Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан . У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае , несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.