Экс-замглавы департамента Минтранса России ждет суд за картель
16:02 18.12.2025
Экс-замглавы департамента Минтранса России ждет суд за картель
происшествия
россия
москва
генеральная прокуратура рф
происшествия, россия, москва, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
Экс-замглавы департамента Минтранса России ждет суд за картель

Экс-замглавы департамента Минтранса России Луговенко ждет суд за картель

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗамдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда
Замдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Замдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В суд направлено уголовное дело о создании картеля в сфере разработки документов транспортного планирования в отношении бывшего замдиректора департамента Минтранса РФ Владимира Луговенко и еще восьми фигурантов, компании которых извлекли незаконный доход на сумму свыше 721 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Направлено в суд уголовное дело о создании картеля в сфере разработки документов транспортного планирования. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова, Владимира Швецова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 33 пп. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (организация ограничения конкуренции), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции)", - говорится в сообщении.
По данным ГП РФ, в 2019 году замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Луговенко создал картель при выполнении работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах России.
Для этого он создал экспертный совет при министерстве, в который вошли участники организованной группы, что позволило создать исключительные условия подконтрольным организациям. В деятельность картеля были вовлечены заместитель гендиректора федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Брязгина, начальник отдела того же учреждения Мокроусов, руководители шести фирм Янко, Васильков, Мячин, Швецов, Смиронов и Литвин.
Как сообщили в надзорном органе, с октября 2019 по сентябрь 2022 года они принимали участие в 20 аукционах без проведения конкурентной борьбы. В результате подконтрольными им компаниями извлечен доход на сумму свыше 721 миллионов рублей.
"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в ГП РФ.
Арестован Луговенко был в мае.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд вернул прокурору дело экс-милиционера Семенюка
Вчера, 14:59
 
