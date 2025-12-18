Экс-замглавы департамента Минтранса России ждет суд за картель

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В суд направлено уголовное дело о создании картеля в сфере разработки документов транспортного планирования в отношении бывшего замдиректора департамента Минтранса РФ Владимира Луговенко и еще восьми фигурантов, компании которых извлекли незаконный доход на сумму свыше 721 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Направлено в суд уголовное дело о создании картеля в сфере разработки документов транспортного планирования. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова, Владимира Швецова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 33 пп. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (организация ограничения конкуренции), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции)", - говорится в сообщении.

По данным ГП РФ, в 2019 году замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Луговенко создал картель при выполнении работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах России.

Для этого он создал экспертный совет при министерстве, в который вошли участники организованной группы, что позволило создать исключительные условия подконтрольным организациям. В деятельность картеля были вовлечены заместитель гендиректора федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Брязгина, начальник отдела того же учреждения Мокроусов, руководители шести фирм Янко, Васильков, Мячин, Швецов, Смиронов и Литвин.

Как сообщили в надзорном органе, с октября 2019 по сентябрь 2022 года они принимали участие в 20 аукционах без проведения конкурентной борьбы. В результате подконтрольными им компаниями извлечен доход на сумму свыше 721 миллионов рублей.

"Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в ГП РФ.