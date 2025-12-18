https://ria.ru/20251218/sud-2062945209.html
Первого замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" арестовали
Первого замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" арестовали - РИА Новости, 18.12.2025
Первого замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" арестовали
Первый замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Сергей Мезенцев стал фигурантом дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей, он находится... РИА Новости, 18.12.2025
пермь
ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Первый замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Сергей Мезенцев стал фигурантом дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей, он находится под домашним арестом, сообщили РИА Новости в Ленинском райсуде Перми.
"Сергей Мезенцев является фигурантом дела о мошенничестве, в октябре ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 декабря", - рассказали в суде.
Собеседница агентства пояснила, что первый замгендиректора АО "Пермский завод "Машиностроитель" проходит по одному делу с директором по развитию инфраструктуры и капстроительству ПЗ Маш Виталием Волчеком и "неопределенным кругом лиц". При этом в фабуле указано о получении пермским заводом от министерства промышленности и торговли РФ
субсидий на 1 миллиард рублей для увеличения выпуска продукции в интересах корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ
), добавили в суде.
Волчека суд арестовал в сентябре за причастность к хищению более 100 миллионов рублей, выделенных оборонному предприятию для обеспечения СВО. После этого пермское УФСБ проинформировало, что похищенные деньги направлялись на покупку технического оборудования.
АО "Пермский завод "Машиностроитель" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.