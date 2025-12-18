Первого замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" арестовали

ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Первый замгендиректора пермского завода "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Сергей Мезенцев стал фигурантом дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей, он находится под домашним арестом, сообщили РИА Новости в Ленинском райсуде Перми.

"Сергей Мезенцев является фигурантом дела о мошенничестве, в октябре ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 декабря", - рассказали в суде.

Собеседница агентства пояснила, что первый замгендиректора АО "Пермский завод "Машиностроитель" проходит по одному делу с директором по развитию инфраструктуры и капстроительству ПЗ Маш Виталием Волчеком и "неопределенным кругом лиц". При этом в фабуле указано о получении пермским заводом от министерства промышленности и торговли РФ субсидий на 1 миллиард рублей для увеличения выпуска продукции в интересах корпорации "Тактическое ракетное вооружение" ( КТРВ ), добавили в суде.

Волчека суд арестовал в сентябре за причастность к хищению более 100 миллионов рублей, выделенных оборонному предприятию для обеспечения СВО. После этого пермское УФСБ проинформировало, что похищенные деньги направлялись на покупку технического оборудования.