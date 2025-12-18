Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество

ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Арест директора по развитию инфраструктуры и капстроительству АО "Пермский завод "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Виталия Волчека, ставшего фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, продлен до 21 марта, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.

В сентябре Ленинский райсуд проинформировал об аресте топ-менеджера завода "Машиностроитель" Волчека. Он стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, выделенных оборонному предприятию для обеспечения СВО. В материалах были ещё два фигуранта: гендиректор компании "СтанТроникс" Андрей Рожков из Коломны и бизнесмен Дмитрий Зайцев.

"Волчеку, Зайцеву, Рожкову сегодня продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 марта", - рассказали в суде.