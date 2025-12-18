Рейтинг@Mail.ru
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество - РИА Новости, 18.12.2025
15:27 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/sud-2062943786.html
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество
происшествия
пермь
коломна
пермь
коломна
происшествия, пермь, коломна
Происшествия, Пермь, Коломна
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество

РИА Новости: суд продлил арест топ-менеджеру оборонного завода в Перми

Правосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Правосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Арест директора по развитию инфраструктуры и капстроительству АО "Пермский завод "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Виталия Волчека, ставшего фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, продлен до 21 марта, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
В сентябре Ленинский райсуд проинформировал об аресте топ-менеджера завода "Машиностроитель" Волчека. Он стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, выделенных оборонному предприятию для обеспечения СВО. В материалах были ещё два фигуранта: гендиректор компании "СтанТроникс" Андрей Рожков из Коломны и бизнесмен Дмитрий Зайцев.
"Волчеку, Зайцеву, Рожкову сегодня продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 марта", - рассказали в суде.
АО "Пермский завод "Машиностроитель" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.
Экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвинили в коррупции
16 декабря, 15:31
ПроисшествияПермьКоломна
 
ПроисшествияПермьКоломна
 
 
