https://ria.ru/20251218/sud-2062943786.html
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество - РИА Новости, 18.12.2025
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество
Арест директора по развитию инфраструктуры и капстроительству АО "Пермский завод "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Виталия Волчека, ставшего фигурантом дела о... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
происшествия
пермь
коломна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251216/sk-2062404998.html
пермь
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, коломна
Происшествия, Пермь, Коломна
Топ-менеджеру оборонного завода в Перми продлили арест за мошенничество
РИА Новости: суд продлил арест топ-менеджеру оборонного завода в Перми
ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Арест директора по развитию инфраструктуры и капстроительству АО "Пермский завод "Машиностроитель" (ПЗ Маш) Виталия Волчека, ставшего фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, продлен до 21 марта, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
В сентябре Ленинский райсуд проинформировал об аресте топ-менеджера завода "Машиностроитель" Волчека. Он стал фигурантом дела о мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей, выделенных оборонному предприятию для обеспечения СВО. В материалах были ещё два фигуранта: гендиректор компании "СтанТроникс" Андрей Рожков из Коломны
и бизнесмен Дмитрий Зайцев.
"Волчеку, Зайцеву, Рожкову сегодня продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 марта", - рассказали в суде.
АО "Пермский завод "Машиностроитель" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.