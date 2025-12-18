Рейтинг@Mail.ru
14:59 18.12.2025
происшествия, урал, екатеринбург, россия, александр шульга, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урал, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вернул прокурору дело экс-милиционера Семенюка

Свердловский суд вернул прокурору дело экс-милиционера Семенюка

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд вернул прокурору дело приговорённого к 9 годам колонии строгого режима экс-милиционера Владимира Семенюка - члена банды Владислава Соболя, на счету которой 11 убийств, сообщила объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и возвратил уголовное дело прокурору Свердловской области для устранения препятствий рассмотрения судом на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ. Причиной этому стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона", - говорится в сообщении.
Семенюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Ранее Железнодорожный районный суд приговорил Семенюка к 9 годам колонии строгого режима по делу об убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала, на суде вину он признал.
В июне в пресс-службах СУСК и Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Как уточнил агентству старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант непосредственно участвовал в трех эпизодах.
По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.
В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.
В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив - обогащение, отмечали следователи.
Железнодорожный райсуд столицы Урала 10 сентября приговорил к 16 годам колонии Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Тот же суд 25 сентября приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика, его судили по четырем эпизодам, вину он также признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Железнодорожный суд Екатеринбурга 10 октября вынес приговор и Олегу Анучину, участнику той же банды.
Уголовное дело бывшего милиционера Антона Боровика, ранее оправданного и, по версии следствия, проходившего в паре эпизодов банды, в декабре было отправлено на новое рассмотрение.
ПроисшествияУралЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала