Суд вернул прокурору дело экс-милиционера Семенюка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд вернул прокурору дело приговорённого к 9 годам колонии строгого режима экс-милиционера Владимира Семенюка - члена банды Владислава Соболя, на счету которой 11 убийств, сообщила объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

Свердловский областной суд , рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и возвратил уголовное дело прокурору Свердловской области для устранения препятствий рассмотрения судом на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ . Причиной этому стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона", - говорится в сообщении.

Семенюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее Железнодорожный районный суд приговорил Семенюка к 9 годам колонии строгого режима по делу об убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала , на суде вину он признал.

В июне в пресс-службах СУСК и Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Как уточнил агентству старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга , Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант непосредственно участвовал в трех эпизодах.

По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.

В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.

В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив - обогащение, отмечали следователи.

Железнодорожный райсуд столицы Урала 10 сентября приговорил к 16 годам колонии Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Тот же суд 25 сентября приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика, его судили по четырем эпизодам, вину он также признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Железнодорожный суд Екатеринбурга 10 октября вынес приговор и Олегу Анучину, участнику той же банды.