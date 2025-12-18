Обвиняемую в мошенничестве россиянку экстрадируют из Турции

Мадиярова была задержана в феврале в аэропорту Стамбула, когда возвращалась из Турецкой Республики Северного Кипра.

По версии следствия, в период с мая 2020 по август 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершали хищения денежных средств граждан, проживающих в Татарстане и ряде других российских регионов. Вкладчиков привлекали якобы высокодоходной финансовой деятельностью созданной ими платформы Frendex, в действительности же участники группировки действовали по принципу инвестиционной пирамиды, где выплаты осуществлялись за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Таким образом похищены денежные средства более 300 физических лиц.