Двух подростков будут судить за ложные звонки о минировании в Брянске

ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Двух подростков из Тюмени и Челябинска будут судить по обвинению в ложных звонках о минировании одного из крупных административных зданий в Советском районе Брянска, сообщила пресс-служба СУСК России по региону на своей странице "ВКонтакте".
"Предварительным следствием установлено, что двое несовершеннолетних из города Тюмени и города Челябинска из хулиганских побуждений решили совершить ложное сообщение о минировании одного из крупных административных зданий в Советском районе города Брянска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленники заранее нашли в интернете сведения о жителе Брянской области, чтобы позвонить от его имени, используя компьютерную программу для интернет-звонков. Вечером 16 сентября 2025 года они обратились в дежурную часть УМВД России по Брянской области, заявив о минировании. Сотрудники полиции не обнаружили взрывных устройств в здании, но установили местонахождение подростков.
"В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено. Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе СУСК России по Брянской области.
По данным ведомства, несовершеннолетним злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.