Двух подростков будут судить за ложные звонки о минировании в Брянске

Подростков из Тюмени и Челябинска будут судить за ложные звонки о минировании

© Фото : СУ СК России по Брянской области/Telegram Подростки, обвиняемые в ложных звонках о минировании одного из крупных административных зданий в Советском районе Брянска © Фото : СУ СК России по Брянской области/Telegram Подростки, обвиняемые в ложных звонках о минировании одного из крупных административных зданий в Советском районе Брянска