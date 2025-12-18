Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2025
13:10 18.12.2025
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье
Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном поселке Горки-2, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном поселке Горки-2, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан.
