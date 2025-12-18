https://ria.ru/20251218/sud-2062900168.html
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2025
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье
Тверской суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в подмосковном поселке Горки-2, сообщили РИА Новости в суде.
Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье
