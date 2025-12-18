https://ria.ru/20251218/sud-2062896290.html
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.12.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора
Telegram оштрафовали на 6 миллионов рублей за неисполнение предписания РКН