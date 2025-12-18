Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора - РИА Новости, 18.12.2025
12:58 18.12.2025
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района г. Москвы от 16.12.2025 Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения
12 декабря, 19:46
