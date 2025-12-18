Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей стриминговую платформу Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.