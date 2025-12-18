Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 18.12.2025 (обновлено: 12:25 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sud-2062881999.html
Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора
Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора - РИА Новости, 18.12.2025
Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей стриминговую платформу Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:15:00+03:00
2025-12-18T12:25:00+03:00
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062883681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf7b2805632a1818aff2e6a91e3e66b0.jpg
https://ria.ru/20251216/sud-2062303401.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062883681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b66edf465ab69d4d2639f73ada435b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора

Суд оштрафовал Twitch на 6 млн руб за неисполнение предписания Роскомнадзора

© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Thomas FullerЛоготип платформы Twitch
Логотип платформы Twitch - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Thomas Fuller
Логотип платформы Twitch. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 6 миллионов рублей стриминговую платформу Twitch за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района г. Москвы, Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 000 рублей”, - рассказали в пресс-службе.
Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
16 декабря, 10:29
 
МоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала