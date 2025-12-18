В ДНР вынесли приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил британского наемника Хайдена Уильяма Дэвиса к 13 годам в колонии строгого режима, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как заявили в ГП РФ, зимой 2024 года Дэвиса взяли в плен российские военнослужащие, при себе у него был автомат американского производства и патроны к нему. В сентябре 2025 года наемнику продлили арест.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Хейдена Уильяма Дэвиса. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… суд приговорил Дэвиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе 2024 года уроженец Саутгемптона прибыл в Тернополь на Украину, где заключил контракт с интернациональным легионом обороны Украины. Он прошел военную подготовку, получил профильные навыки и оружие.
После этого Дэвис принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на территории ДНР. Отмечается, что за свою противоправную деятельность наемник получил деньги.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.