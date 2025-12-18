https://ria.ru/20251218/sud-2062861665.html
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной
Пресненский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину, который в костюме человека-паука устроил перформанс возле здания Верховного суда в день...
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину, который в костюме человека-паука устроил перформанс возле здания Верховного суда в день рассмотрения "дела Долиной", сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы
от 17 декабря 2025 года Алексей Зеленцов и Роман Яковлев признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ
. Суд назначил каждому из них наказание административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, во вторник, когда в Верховном суде проходило заседание по жалобе Полины Лурье, один мужчина выставил плакат с фотографией Долиной
и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме человека-паука с криками "Долина - тоже человек-паук".
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.