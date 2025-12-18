"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину, который в костюме человека-паука устроил перформанс возле здания Верховного суда в день рассмотрения "дела Долиной", сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.