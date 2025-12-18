Рейтинг@Mail.ru
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 18.12.2025 (обновлено: 11:40 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sud-2062861665.html
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной
Пресненский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину, который в костюме человека-паука устроил перформанс возле здания Верховного суда в день... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:26:00+03:00
2025-12-18T11:40:00+03:00
дело о квартире долиной
происшествия
верховный суд рф
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062865639_0:63:690:451_1920x0_80_0_0_5cced2d2246300a5a14c96cbcccf35b9.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062865639_0:0:690:518_1920x0_80_0_0_7954b901f3dfebde6ae4ff6f0c1465d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, происшествия, верховный суд рф, лариса долина
Дело о квартире Долиной, Происшествия, Верховный суд РФ, Лариса Долина
"Человека-паука" арестовали за перфоманс до заседания ВС по делу Долиной

"Человека-паука" арестовали за перфоманс в день заседания ВС по делу Долиной

© Фото : Художник Яковлев Роман/TelegramМужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной
Мужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Художник Яковлев Роман/Telegram
Мужчина в костюме человека-паука в день заседания суда по делу Долиной
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор мужчину, который в костюме человека-паука устроил перформанс возле здания Верховного суда в день рассмотрения "дела Долиной", сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Алексей Зеленцов и Роман Яковлев признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил каждому из них наказание административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, во вторник, когда в Верховном суде проходило заседание по жалобе Полины Лурье, один мужчина выставил плакат с фотографией Долиной и разными лозунгами, а второй бегал возле входа в костюме человека-паука с криками "Долина - тоже человек-паук".
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
10:42
 
Дело о квартире ДолинойПроисшествияВерховный суд РФЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала