Суд: Долина должна была осознавать правовые последствия договора продажи
2025-12-18T10:12:00+03:00
Новости
ru-RU
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина с ее уровнем познаний и опыта должна была осознавать наличие правовых последствий заключенного ею договора о продаже квартиры, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами при разрешении спора, истец зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении жизни ей с учетом объективной потребности в юридическом оформлении творческой деятельности, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, обладающее сходным с истцом уровнем познаний и опыта, проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, ожидаемую от данного участника гражданского оборота при вступлении в правоотношения, объективно должно было осознавать наличие правовых последствий у каждой совершаемой им сделки как юридического акта", - говорится в определении.