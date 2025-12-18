Рейтинг@Mail.ru
10:07 18.12.2025
Суд: заблуждение Долиной не может быть основанием для аннулирования сделки
Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении... РИА Новости, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заблуждение певицы Ларисы Долиной, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной, сказано в решении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Заблуждение Долиной относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может", - отмечается в определении.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Надеюсь, это случится". В чем призналась Лурье после сделки с Долиной
08:00
 
