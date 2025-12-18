Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с француза Филиппа Дельпаля, осужденного по делу Baring Vostok, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.