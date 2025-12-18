Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/sud-2062819948.html
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля - РИА Новости, 18.12.2025
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
Тверской суд Москвы не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с француза Филиппа Дельпаля, осужденного по делу Baring Vostok, сказано в данных суда, с... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:49:00+03:00
2025-12-18T07:49:00+03:00
россия
франция
москва
майкл калви
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/55/1556355598_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_dfc5cc4c2728d3b85821062cd20b2451.jpg
https://ria.ru/20250829/sudimost-2038231421.html
https://ria.ru/20250831/sud-2038612965.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/55/1556355598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d53f9a9e5258fffd0682ec135dbc600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, москва, майкл калви, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Франция, Москва, Майкл Калви, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля

Тверской суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФилипп Дельпаль
Филипп Дельпаль - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Филипп Дельпаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с француза Филиппа Дельпаля, осужденного по делу Baring Vostok, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сам осужденный, получивший условный срок, покинул Россию и вернулся во Францию. После этого его адвокат подал ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости. Вместе с тем ФСИН обратилась с ходатайством о замене условного срока на реальный, поскольку он не явился в комиссию, чтобы встать на учет как осужденный. Ходатайство ФСИН суд со второй попытки удовлетворил в марте этого года. А вот просьбу адвоката суд рассматривал с мая, провел более десятка заседаний, но в итоге прекратил производство по ней.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Штрафы жены помешали досрочно снять судимость фигуранту дела Baring Vostok
29 августа, 05:56
"Суд вынес постановление об оставлении ходатайства без рассмотрения", - сказано в материалах.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Фигурант дела Калви не смог снять судимость из-за штрафов
31 августа, 06:20
 
РоссияФранцияМоскваМайкл КалвиФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала