https://ria.ru/20251218/sud-2062819948.html
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля - РИА Новости, 18.12.2025
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
Тверской суд Москвы не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с француза Филиппа Дельпаля, осужденного по делу Baring Vostok, сказано в данных суда, с... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:49:00+03:00
2025-12-18T07:49:00+03:00
2025-12-18T07:49:00+03:00
россия
франция
москва
майкл калви
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/55/1556355598_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_dfc5cc4c2728d3b85821062cd20b2451.jpg
https://ria.ru/20250829/sudimost-2038231421.html
https://ria.ru/20250831/sud-2038612965.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/55/1556355598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d53f9a9e5258fffd0682ec135dbc600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, москва, майкл калви, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Франция, Москва, Майкл Калви, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
Тверской суд не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с Дельпаля
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал рассматривать вопрос о снятии судимости с француза Филиппа Дельпаля, осужденного по делу Baring Vostok, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сам осужденный, получивший условный срок, покинул Россию
и вернулся во Францию
. После этого его адвокат подал ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости. Вместе с тем ФСИН
обратилась с ходатайством о замене условного срока на реальный, поскольку он не явился в комиссию, чтобы встать на учет как осужденный. Ходатайство ФСИН суд со второй попытки удовлетворил в марте этого года. А вот просьбу адвоката суд рассматривал с мая, провел более десятка заседаний, но в итоге прекратил производство по ней.
"Суд вынес постановление об оставлении ходатайства без рассмотрения", - сказано в материалах.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы
приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви
получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд
в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признал.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК
РФ.