Слуцкий предложил выделять субсидии на кризисные центры для женщин и детей - РИА Новости, 18.12.2025
05:34 18.12.2025
Слуцкий предложил выделять субсидии на кризисные центры для женщин и детей
Слуцкий предложил выделять субсидии на кризисные центры для женщин и детей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделять некоммерческим организациям (НКО) дополнительные государственные субсидии на развитие кризисных центров для женщин... РИА Новости, 18.12.2025
Слуцкий предложил выделять субсидии на кризисные центры для женщин и детей

Слуцкий предложил выделять НКО субсидии на кризисные центры для женщин и детей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выделять некоммерческим организациям (НКО) дополнительные государственные субсидии на развитие кризисных центров для женщин и детей, а также предусмотреть их открытие в каждом субъекте РФ.
Соответствующий документ в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях защиты материнства и реализации эффективной государственной политики в сфере демографии, прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание рассмотреть возможность принятия дополнительных государственных мер поддержки НКО помощи женщинам и детям, проработать возможность учреждения и открытия центров помощи женщинам и детям, в том числе государственных, во всех субъектах РФ, а также предусмотреть в федеральном бюджете выделения дополнительных субсидий для НКО данной направленности для расширения и эффективной реализации профильной деятельности", - сказано в документе.
Как отметил Слуцкий, в России действует значительное число НКО, целью которых является развитие культуры, образования, науки, решение социальных проблем и помощь целевым группам населения. Он указал, что правительство РФ оказывает всестороннюю поддержку НКО, понимая значимость их деятельности, организациям предлагаются различные инструменты для успешной реализации проектов и их финансирования, в том числе на основе грантов. По его словам, особой важностью для реализации мер государственной поддержки НКО обладают кризисные центры помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся угрозам и различным формам насилия в семье.
"В 2024 году в Российской Федерации функционировали 134 подобные НКО в 57 субъектах, что не соответствует потребностям населения, возможности данных кризисных центров ограничены и требуют дополнительных мер государственной поддержки. В настоящий момент фиксируется серьезный дисбаланс между потребностями особо уязвимой категории граждан (женщины и дети) и актуальным присутствием в регионах кризисных центров помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в обращении.
По мнению лидера ЛДПР, для устранения дисбаланса необходимо системное вмешательство государства, в частности, регламентирование деятельности подобных НКО на федеральном уровне, уменьшение бюрократических барьеров и упрощение создания механизмов создания подобных НКО, увеличение финансирования и популяризация кризисных центров.
