В небе над Удмуртией появились световые столбы
Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик
УФА, 18 дек – РИА Новости. Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик Удмуртского гидрометеоцентра Анна Карганских.
Жители Кезского района
Удмуртии публикуют в социальных сетях фотографии ночного неба со светящимися столбами.
Как пояснила Карганских, это световое оптическое явление, создаваемое преломлением света ледяными кристаллами, находящимися в воздухе при высокой влажности.
"Для наблюдения такого явления необходима стабильная морозная погода при малооблачном небе", - сказала собеседница агентства.