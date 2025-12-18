Рейтинг@Mail.ru
В небе над Удмуртией появились световые столбы - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/stolb-2062872467.html
В небе над Удмуртией появились световые столбы
В небе над Удмуртией появились световые столбы - РИА Новости, 18.12.2025
В небе над Удмуртией появились световые столбы
Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:57:00+03:00
2025-12-18T11:57:00+03:00
кезский район
общество
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062870583_0:974:1280:1694_1920x0_80_0_0_f2b55e9bf60c20d7ef96ccc87882ef35.jpg
https://ria.ru/20251213/sijanie-2061837364.html
кезский район
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062870583_0:1029:1281:1989_1920x0_80_0_0_f1ef45b062a28307a3c56d1dd595d592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кезский район, общество, удмуртская республика (удмуртия)
Кезский район, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В небе над Удмуртией появились световые столбы

РИА Новости: световые столбы появились в Удмуртии из-за непогоды

© Фото : Андрей Ложкин/ВКонтактеСветовые столбы в небе над Кезским районом Удмуртии
Световые столбы в небе над Кезским районом Удмуртии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Андрей Ложкин/ВКонтакте
Световые столбы в небе над Кезским районом Удмуртии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 18 дек – РИА Новости. Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик Удмуртского гидрометеоцентра Анна Карганских.
Жители Кезского района Удмуртии публикуют в социальных сетях фотографии ночного неба со светящимися столбами.
Как пояснила Карганских, это световое оптическое явление, создаваемое преломлением света ледяными кристаллами, находящимися в воздухе при высокой влажности.
"Для наблюдения такого явления необходима стабильная морозная погода при малооблачном небе", - сказала собеседница агентства.
Северное сияние в Выборге в ночь на 13 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
13 декабря, 13:40
 
Кезский районОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала