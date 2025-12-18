Световые столбы в небе над Кезским районом Удмуртии

© Фото : Андрей Ложкин/ВКонтакте Световые столбы в небе над Кезским районом Удмуртии

В небе над Удмуртией появились световые столбы

УФА, 18 дек – РИА Новости. Жители Удмуртии наблюдали в ночном небе световые столбы, которые появляются при высокой влажности воздуха, в мороз и ясную погоду, сообщила РИА Новости синоптик Удмуртского гидрометеоцентра Анна Карганских.

Жители Кезского района Удмуртии публикуют в социальных сетях фотографии ночного неба со светящимися столбами.

Как пояснила Карганских, это световое оптическое явление, создаваемое преломлением света ледяными кристаллами, находящимися в воздухе при высокой влажности.