Трамп подписал указ о "превосходстве" США в космосе

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ об обеспечении "превосходства" США в космосе путем развития технологий и привлечения частного сектора.

"Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе", - говорится в указе, опубликованным Белым домом.

В частности, США хотят стимулировать инициативы частного сектора, чтобы на коммерческой основе заменить Международную космическую станцию (МКС) к 2030 году, отмечается в указе.