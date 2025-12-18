Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ о "превосходстве" США в космосе - РИА Новости, 18.12.2025
23:45 18.12.2025
Трамп подписал указ о "превосходстве" США в космосе
Трамп подписал указ о "превосходстве" США в космосе
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ об обеспечении "превосходства" США в космосе путем развития технологий и привлечения частного сектора. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, джаред айзекман, наса
В мире, США, Дональд Трамп, Джаред Айзекман, НАСА
Трамп подписал указ о "превосходстве" США в космосе

Трамп в четверг подписал указ об обеспечении превосходства США в космосе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ об обеспечении "превосходства" США в космосе путем развития технологий и привлечения частного сектора.
В среду сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА.
"Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе", - говорится в указе, опубликованным Белым домом.
В частности, США хотят стимулировать инициативы частного сектора, чтобы на коммерческой основе заменить Международную космическую станцию (МКС) к 2030 году, отмечается в указе.
Ранее в НАСА рассказали, что согласно официальным планам, начало сведения МКС с орбиты запланировано в 2028 году. Процесс займёт 2-2,5 года и завершится в 2030-2031 годах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе
30 сентября, 16:46
 
В миреСШАДональд ТрампДжаред АйзекманНАСА
 
 
