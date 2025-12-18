Рейтинг@Mail.ru
Активистка набросилась на главу Минфина США в ресторане
23:01 18.12.2025 (обновлено: 23:11 18.12.2025)
Активистка набросилась на главу Минфина США в ресторане
Активистка набросилась на главу Минфина США в ресторане
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Активистка набросилась на главу Минфина США в ресторане

Активистка накричала на главу Минфина США Бессента в ресторане из-за санкций

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, ужинавший в ресторане в Вашингтоне, подвергся открытой критике со стороны активистки пацифистской организации Codepink, которая при всех гостях накричала на него за то, что он спокойно ест, когда люди по всему миру голодают и умирают из-за американских санкций, видео с инцидентом опубликовала сама организация.
"Хочу поднять тост за министра финансов Скотта Бессента, который спокойно ест, в то время как люди по всему миру голодают из-за его санкций... Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций... Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках?" - прокричала Бессенту активистка на видео, опубликованном в профиле Codepink в соцсети Х.
Организация ссылается на оценки научного журнала Lancet и утверждает, что треть всего населения мира живет под санкциями США, введенными Бессентом, и эти санкции ежегодно уносят жизни почти 600 тысяч человек.
На видео также слышно, как некоторые посетители начали улюлюкать в ответ, а сам Бессент заявил женщине, что она даже не представляет, насколько невежественна в этом вопросе. Затем он встал и подошел с жалобой к персоналу.
Портал Notus со ссылкой на очевидцев уточняет, что вскоре после этого Бессент вышел из ресторана и выглядел расстроенным.
