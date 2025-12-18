Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма - РИА Новости, 18.12.2025
22:53 18.12.2025
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма
Эскалационные действия США против Венесуэлы представляют собой проявление "неоколониальных подходов", заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:53:00+03:00
2025-12-18T22:53:00+03:00
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма

ООН, 18 дек - РИА Новости. Эскалационные действия США против Венесуэлы представляют собой проявление "неоколониальных подходов", заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Прямо сейчас ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия США против Венесуэлы. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства", – сказал российский дипломат в ходе заседания высокого уровня ГА ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
