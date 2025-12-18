https://ria.ru/20251218/ssha-2063066603.html
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма - РИА Новости, 18.12.2025
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма
Эскалационные действия США против Венесуэлы представляют собой проявление "неоколониальных подходов", заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.12.2025
Небензя назвал эскалацию США против Венесуэлы проявлением неоколониализма
Небензя: эскалация США против Венесуэлы является проявлением неоколониализма