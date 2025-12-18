Рейтинг@Mail.ru
Резолюцию о захвате "перевозящих российскую нефть" судов внесли в сенат США
22:39 18.12.2025 (обновлено: 01:26 19.12.2025)
https://ria.ru/20251218/ssha-2063064945.html
Резолюцию о захвате "перевозящих российскую нефть" судов внесли в сенат США
Резолюцию о захвате "перевозящих российскую нефть" судов внесли в сенат США
Резолюция о призыве к американскому президенту Дональду Трампу осуществлять захват судов, которые якобы перевозят российскую нефть, внесена в сенат США,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-18T22:39:00+03:00
2025-12-19T01:26:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
ричард блюменталь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, ричард блюменталь, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Ричард Блюменталь, Владимир Путин
Резолюцию о захвате "перевозящих российскую нефть" судов внесли в сенат США

В сенат США внесли резолюцию о захвате якобы перевозящих российскую нефть судов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Резолюция о призыве к американскому президенту Дональду Трампу осуществлять захват судов, которые якобы перевозят российскую нефть, внесена в сенат США, выяснило РИА Новости, изучив базу законодательных инициатив Конгресса страны.
«
"Официальное название в представленном виде: резолюция, призывающая администрацию Трампа конфисковать суда теневого флота, перевозящие подсанкционную нефть из Российской Федерации", - говорится в карточке документа.
Инициатором резолюции значится сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Ко-спонсором, или законодателем, поддержавшим резолюцию, значится сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
Документ находится на рассмотрении комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
