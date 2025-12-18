Резолюцию о захвате "перевозящих российскую нефть" судов внесли в сенат США

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Резолюция о призыве к американскому президенту Дональду Трампу осуществлять захват судов, которые якобы перевозят российскую нефть, внесена в сенат США, выяснило РИА Новости, изучив базу законодательных инициатив Конгресса страны.
"Официальное название в представленном виде: резолюция, призывающая администрацию Трампа конфисковать суда теневого флота, перевозящие подсанкционную нефть из Российской Федерации", - говорится в карточке документа.
Инициатором резолюции значится сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Ко-спонсором, или законодателем, поддержавшим резолюцию, значится сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
Документ находится на рассмотрении комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.