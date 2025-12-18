https://ria.ru/20251218/ssha-2063062928.html
Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:21:00+03:00
2025-12-18T22:21:00+03:00
2025-12-18T22:29:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
сша
