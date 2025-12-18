Россия не получала документов по итогам работы США и Украины, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва пока не получала никаких документов по итогам работы США с Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас Кремль готовит определенные контакты с американской стороной, чтобы получить информацию об итогах той работы, которую проделали американские переговорщики с европейцами и украинцами на протяжении последних двух недель.