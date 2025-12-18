В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа начался в Белом доме, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Он также пообещал в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
В четверг утром американский лидер обратился к нации, в ходе обращения он не упомянул рост напряженности вокруг Венесуэлы, при этом приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждал, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой.
Венесуэла ранее попросила срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения продолжающейся агрессии США против страны, а также принять меры против Вашингтона. Словенское председательство подтвердило РИА Новости факт запроса Венесуэлы на заседание СБ и отметило, что проводит консультации в этой связи с членами Совета.