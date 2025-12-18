Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ssha-2063043233.html
В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке
В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке - РИА Новости, 18.12.2025
В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке
Закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа начался в Белом доме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:34:00+03:00
2025-12-18T19:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
такер карлсон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062809002.html
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062805279.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, такер карлсон, оон
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ООН
В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке

Закрытый брифинг по разведке для Трампа начался в Белом доме

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа начался в Белом доме, передает корреспондент РИА Новости.
Брифинг проходит на фоне заявления Трампа о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США
Вчера, 04:43
Кроме того, глава Белого дома пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Он также пообещал в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
В четверг утром американский лидер обратился к нации, в ходе обращения он не упомянул рост напряженности вокруг Венесуэлы, при этом приближенный к Трампу журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждал, что президент в этой речи может объявить о начале войны с Венесуэлой.
Венесуэла ранее попросила срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения продолжающейся агрессии США против страны, а также принять меры против Вашингтона. Словенское председательство подтвердило РИА Новости факт запроса Венесуэлы на заседание СБ и отметило, что проводит консультации в этой связи с членами Совета.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы
Вчера, 03:34
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампТакер КарлсонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала