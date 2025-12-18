Рейтинг@Mail.ru
В Британии опасаются срыва торговых соглашений с США, пишут СМИ
08:52 18.12.2025
В Британии опасаются срыва торговых соглашений с США, пишут СМИ
В Британии опасаются срыва торговых соглашений с США, пишут СМИ
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), кир стармер
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Кир Стармер
В Британии опасаются срыва торговых соглашений с США, пишут СМИ

Guardian: британские министры опасаются срыва торговых соглашений с США

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Британские министры опасаются срыва торговых соглашений с США из-за отсутствия четко закрепленных юридических обязательств, сообщает газета Guardian.
"Министры в частном порядке заявили, что есть опасения о том, что соглашения правительства с США носят шаткий и ненадежный характер. Один из них заявил об опасениях, что серия соглашений Великобритании с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа "построена на песке", - пишет издание.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: Британия страхует идущие в Венесуэлу танкеры, несмотря на санкции США
04:21
Другой министр в беседе с изданием заявил о том, что нестабильность стала новой нормой в отношениях Британии с США.
Газета отмечает, что отмена пошлин на фармацевтические препараты в рамках сделки США и Британии до сих пор не оформлена полностью на бумаге, известны лишь общие положения, обозначенные в пресс-релизах.
Кроме того, издание указывает на то, что США до сих пор окончательно не одобрили соглашение об уступках для британских фермеров. Британский премьер Кир Стармер называл его "историческим" в мае этого года.
Ранее газета Financial Times сообщала, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
В сентябре канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
16 декабря, 11:01
 
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Кир Стармер
 
 
