СМИ: в Белом доме повесили таблички с насмешливыми описаниями экс-глав США

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Белом доме повесили памятные таблички с насмешливыми описаниями бывших американских президентов, передает телеканал NBC.
Речь идет о портретах на "президентской аллее славы" в западном крыле резиденции. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, текст ко многим табличкам написал сам Дональд Трамп.
"Надпись под авторучкой, которая заменяет портрет Джо Байдена, называет его "сонным Джо Байденом" и именует "худшим президентом в американской истории". На табличке содержится ряд насмешливых высказываний о бывшем президенте, в которых упоминаются "тяжелый умственный спад" Байдена, "преступная семья Байдена" и его "радикальные левые кураторы", — привел пример телеканал.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПояснительный текст под портретом Джо Байдена
Табличка под портретом Барака Обамы называет его "одной из самых противоречивых фигур в американской истории", а на табличке Билла Клинтона отмечается, что Трамп победил его жену Хиллари на выборах 2016 года.
Кроме того, добавил NBC, на "президентской аллее славы" есть также две таблички, которые описывают достижения Трампа во время его первого президентского срока и в начале второго.