Рейтинг@Mail.ru
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ssha-2062814796.html
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов - РИА Новости, 18.12.2025
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
Общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:21:00+03:00
2025-12-18T06:21:00+03:00
в мире
сша
тайвань
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251217/tajvan-2062620528.html
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, министерство обороны сша
В мире, США, Тайвань, Министерство обороны США
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов

США продадут Тайваню вооружение и оборонные услуги на сумму более $11 миллиардов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.
Всего госдеп США одобрил продажи на 11,1054 миллиарда долларов.
В частности, речь идет о системах Javelin на 375 миллионов долларов, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600 стоимостью 1,1 миллиарда, запасных частях для вертолётов AH-1W SuperCobra за 96 миллионов, РСЗО HIMARS за 4,05 миллиарда, самоходных артиллерийских установках M107A7 за 4,03 миллиарда, противотанковых ракетных комплексах TOW за 353 миллионов.
Кроме того, в эту сумму включены ремонт и техническая поддержка противокорабельных ракет Harpoon (91,4 миллиона), тактическое программное обеспечение и сеть управления (1,01 миллиарда).
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Тайвань начнет производить ракетные комплексы "Морской Меч", пишут СМИ
Вчера, 13:44
 
В миреСШАТайваньМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала