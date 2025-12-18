США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

В частности, речь идет о системах Javelin на 375 миллионов долларов, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600 стоимостью 1,1 миллиарда, запасных частях для вертолётов AH-1W SuperCobra за 96 миллионов, РСЗО HIMARS за 4,05 миллиарда, самоходных артиллерийских установках M107A7 за 4,03 миллиарда, противотанковых ракетных комплексах TOW за 353 миллионов.