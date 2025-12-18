https://ria.ru/20251218/ssha-2062814796.html
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов - РИА Новости, 18.12.2025
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
Общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному... РИА Новости, 18.12.2025
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
США продадут Тайваню вооружение и оборонные услуги на сумму более $11 миллиардов
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.
Всего госдеп США
одобрил продажи на 11,1054 миллиарда долларов.
В частности, речь идет о системах Javelin на 375 миллионов долларов, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600 стоимостью 1,1 миллиарда, запасных частях для вертолётов AH-1W SuperCobra за 96 миллионов, РСЗО HIMARS за 4,05 миллиарда, самоходных артиллерийских установках M107A7 за 4,03 миллиарда, противотанковых ракетных комплексах TOW за 353 миллионов.
Кроме того, в эту сумму включены ремонт и техническая поддержка противокорабельных ракет Harpoon (91,4 миллиона), тактическое программное обеспечение и сеть управления (1,01 миллиарда).